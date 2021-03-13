Экс-жених Бузовой намекнул на скорое воссоединение с ведущей

https://static.news.ru/photo/b4e9616a-846f-11eb-b0e8-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Давид Манукян дал повод поклонникам думать, что скоро вновь сойдётся с Ольгой Бузовой. В одном из интервью он заверил, что «всё может произойти».

Рэпер встречался с телеведущей полтора года, роман даже закончился свадьбой на Мальдивах, после которой пара благополучно рассталась. Сейчас бывшие возлюбленные всё чаще и чаще заговаривают друг о друге, причём гнев в их выражениях явно сменяется ностальгией.

Я к человеку хорошо относился, хорошо отношусь по сей день — с уважением. Любил, и чувства так быстро не проходят... Это жизнь, это отношения, как мы видим, всё может произойти, — заявил Дава в интервью Teleprogramma.pro.

Версию о том, что Бузова и Манукян могут сойтись заново, подтверждают и в окружении ведущей «Дома-2». Близкие друзья телеведущей уверяют, что это может произойти через месяц-два, а само расставание назвали пиар-акцией, которая добавила оглушительной популярности ведущей и блогеру.

Есть и те, кто по-прежнему верит, что сам роман между Бузовой и Манукяном был договорным. Однако, искренность сильных переживаний обоих после разрыва даёт повод усомниться в этом предположении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова выяснила, что оказалась заблокирована у Дарьи Палей — партнёрши Давы по шоу «Танцы со звёздами». Поющая ведущая уверена, что танцовщица не просто так поместила её в чёрный список в соцсети.