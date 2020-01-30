Бывшая жена певца Ромы Жукова решила отправить экс-супруга на принудительное лечение от алкогольной зависимости. Женщина уже договорилась с частной клиникой.
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Роме остается только приехать, сдать анализы и начать лечение, но он пока молчит, — сказала она.
По словам экс-жены, Жуков не выдержал испытания славой и начал пить. Она не намерена оставлять его одного в беде, несмотря на громкие скандалы между ними.
Пара рассталась три года назад, у них шестеро детей. Жуков обещал достойно обеспечивать их, но своих слов не сдержал. Накануне стало известно, что певец перестал выплачивать ипотеку за двухкомнатную квартиру, в которой проживает вся семья музыканта. Сам он давно живёт своей жизнью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певцу Роме Жукову отказали в посадке на самолёт в якутском аэропорту, сообщил адвокат Александр Усачёв. По его словам, полицейские, к которым артист обратился с вопросом, заявили, что тот якобы пьян.
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