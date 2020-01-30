https://static.news.ru/photo/4a31a390-4358-11ea-902d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roma Zhukov/Facebook

Бывшая жена певца Ромы Жукова решила отправить экс-супруга на принудительное лечение от алкогольной зависимости. Женщина уже договорилась с частной клиникой.

Как рассказала Елена Жукова StarHit, стоимость пребывания в медцентре обойдётся не менее 7 тысяч рублей в сутки.

Роме остается только приехать, сдать анализы и начать лечение, но он пока молчит, — сказала она.

По словам экс-жены, Жуков не выдержал испытания славой и начал пить. Она не намерена оставлять его одного в беде, несмотря на громкие скандалы между ними.

Пара рассталась три года назад, у них шестеро детей. Жуков обещал достойно обеспечивать их, но своих слов не сдержал. Накануне стало известно, что певец перестал выплачивать ипотеку за двухкомнатную квартиру, в которой проживает вся семья музыканта. Сам он давно живёт своей жизнью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певцу Роме Жукову отказали в посадке на самолёт в якутском аэропорту, сообщил адвокат Александр Усачёв. По его словам, полицейские, к которым артист обратился с вопросом, заявили, что тот якобы пьян.