Экс-жена Мамаева пожаловалась на жилищные условия после развода

Экс-жена российского футболиста Павла Мамаева — Алана — пожаловалась на своей странице в социальной сети Instagram на сложные жилищные условия после развода со спортсменом. Девушка отметила, что с двумя детьми пока довольствуется малым.

Бывшая супруга игрока рассказала, что в её квартире нет шкафов и одежду пришлось развесить на тонких металлических рейках. У наследников также до сих пор нет собственного рабочего места для учёбы, как и своей детской, и они спят на утеплённом балконе.

На 48 метрах с двумя детьми, Кабачком (собака Мамаевой. — NEWS.ru) и птицей, — добавила Мамаева.

Поклонники спросили у неё, где остальные две собаки Мамаевых — Тося и Бося. Блогер объяснила, что их с собой она ещё не забрала.

В апреле суд Ростова-на-Дону расторг брак между Мамаевой и футболистом. Спортсмен прожил с женой восемь лет. Девушка часто обвиняла его в измене. Например, подобное заявление она сделала в декабре 2018-го, выложив снимок аккаунта якобы любовницы Мамаева. У пары есть общий ребёнок — дочка Алиса. На решение Мамаевой якобы повлияла связь футболиста с испанкой Ирен Гарсиа. Последняя позже заявила, что у них с футболистом была не только интимная связь, но и «настоящая любовь».

Ранее 41-летняя актриса Карина Мишулина в интервью для YouTube-шоу Валерии «Почему я?» рассказала, что два её брака распались из-за чрезмерной любви родителей. Женщина является дочерью знаменитого советского артиста Спартака Мишулина (1926–2005) и Валентины Мишулиной. По словам артистки, родители очень любили её и изо всех сил пытались оградить единственную дочь от проблем и неприятностей.