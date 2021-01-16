Экс-жена Кержакова неожиданно вышла замуж на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/2c3cf40e-58db-11eb-afff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Милана Тюльпанова, дочь экс-сенатора Вадима Тюльпанова и экс-жена футболиста Александра Кержакова, сообщила, что вышла замуж. Избранником девушки стал бизнесмен Евгений. Торжественная церемония прошла на Мадьдивах.

По словам самой новоиспечённой невесты, это всё для неё стало неожиданным.

Мы с Женей говорили на тему того, что у меня в жизни была только роспись, и он это запомнил. Собственно, так за день он меня поставил в курс дела, ну и результат вы видите. Впечатления, конечно, особенные, не каждый день подобные вещи происходят, — подписала она фотографию в свадебном платье в Instagram.

Тюльпанова добавила, что даже не подозревала, что бойфренд взял с собой на остров платье и кольца.

Девушка также осудила хейтеров, которые заявили, что свадьба была фейковой. По её словам, сейчас она такие слухи воспринимает с пониманием. Она напомнила, что когда выходила замуж в 2015 году, про неё тогда писали, что она «залётная», а мужа принудили к браку.

Если бы я могла свою нынешнюю голову поставить на плечи себе двадцатилетней, ох какого бы огромного количества стрессовых ситуаций и необдуманных поступков и слов удалось бы избежать. Я бы никогда не шла на поводу у общества, не пыталась бы показать себя лучше, чем я есть, не разрывалась бы на британский флаг ради того, чтобы людям угодить, — отметила Тюльпанова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Милана Тюльпанова пишет книгу о том, какие мучения ей пришлось пережить в семейной жизни с футболистом. Молодая женщина описывает самые значимые эпизоды своей жизни. Книга будет называться «Убей в себе жертву». В ней Тюльпанова подробно описывает первые отношения до Кержакова, где, оказывается, тоже была жертвой. Её избранником тоже был спортсмен, который занимался горнолыжным спортом и даже принимал участие в Олимпиаде в Сочи. Некто по имени Влад Новиков ограничивал свободу Тюльпановой, критиковал её внешность, жалуется дочь сенатора в книге.