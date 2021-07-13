Экс-жена Аршавина заявила о нехватке денег на спасительную операцию

Экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина — Алиса Казьмина — пожаловалась порталу Starhit на нехватку денег и общее ухудшение состояния здоровья. Женщина добавила, что сейчас у неё нет средств, необходимых для оплаты операции, которая может спасти ей жизнь. Она подчеркнула, что все сбережения тратит на дорогостоящее лечение.

Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас нет [денег]. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста, — призналась женщина.

Финансовые возможности подтачивают и услуги адвокатов — Казьмина судится с бывшей свекровью и постоянно проигрывает. Портал отметил, что сейчас она срочно ищет жильё, чтобы переехать туда с сыном Алексеем и двумя дочерями — Алисой и Есенией. Суд обязал ей покинуть коттедж, в котором жила после развода с Аршавиным.

Казьмина переживает серьёзные проблемы со здоровьем — с каждым днём из-за аутоимунного заболевания ей становится всё хуже. Буквально недавно бывшая жена футболиста была на волосок от смерти. Из-за болезни у Казьминой развился некроз тканей, из-за чего провалился нос.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина привела в ужас зрителей своей изменившейся из-за страшной болезни внешностью. Бывшая красотка показалась на шоу Бориса Корчевникова с перевязанными ногами и лицом, наполовину заклеенным пластырем.