Экс-участник «Дома-2» показал фото голой певицы Валерии

https://static.news.ru/photo/b17b511e-a031-11ea-b7c5-fa163e074e61_660.jpg Рустам Солнцев Фото: rustamsolncev_ /instagram.com

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев на своей официальной странице в Instagram опубликовал странное сообщение, которое было посвящено певице Валерии.

Шоумен также опубликовал снимок знаменитой блондинки. На нём она прикрывает грудь руками. При этом на ней нет никакой одежды.

В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы, — подписал Солнцев под фотографией.

По его словам, эта цитата принадлежит Валерии.

Поклонники скандальной звезды подумали, что таким способом он отреагировал на конфликт, который произошёл между супругом Валерии и музыкантом Сергеем Шнуровым.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

Позже Валерия поддержала своего супруга. Она даже назвала артистов, которые голодают.

Как писал NEWS.ru, музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. По его словам, в отличие от обычных россиян, работники сцены имеют накопления.