Экс-участник Comedy Club рассказал, как ему жилось в квартире с Харламовым

https://static.news.ru/photo/a027e0a2-b33c-11eb-9817-96000091f725_660.jpg Алексей Смирнов Фото: alesha_smirnov/instagram.com

Российский юморист и экс-участник шоу Comedy Club — ныне сценарист сериала «Внутри Лапенко» — Алексей Смирнов рассказал, как ему пришлось жить в квартире Гарика Харламова. Однажды «Бульдог» предложил ему вместе вести передачу, так и не вышедшую в эфир. Для подготовки эфира Смирнов приехал в Москву, где друг снял ему гостиничный номер, но в итоге поселил Смирнова в своей квартире, так как это было удобнее для работы, рассказал Смирнов в интервью YouTube-каналу «Макарена».

По его словам, он жил у Харламова в детской комнате. Юморист отметил, что у резидента Comedy Club «адский» график: он ложился спать в восемь или девять утра. Перед сном, по воспоминаниям Смирнова, юморист играл в видеоигры или предлагал поговорить на кухне. Просыпались они ближе к семи вечера, отправлялись завтракать, а потом занимались проектами в офисе или дома.

Смирнов также рассказал о конфликтах, возникавших в коллективе во время существования трио «Иванов, Смирнов, Соболев». Он отметил, что, вопреки домыслам, причиной недомолвок было не то, что экс-коллега по проекту Илья Соболев не уделял трио достаточно времени и занимался своей карьерой в стендапе, а человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что российский юморист Азамат Мусагалиев — экс-капитан команды КВН «Камызяки» — в YouTube-шоу «Предельник» рассказал о том, как на проекте редактировали шутки. По его словам, ведущий шоу Александр Масляков начал лояльно относиться к коллективу после одного случая. Перед эфиром Масляков отверг все номера «Камызяков», после чего Мусагалиев лично позвонил ему по поводу деталей выступления.