Экс-участница «Голос.Дети» Трифонова рассказала о работе с Кридом

Бывшая участница шоу «Голос.Дети» Алиса Трифонова в беседе с изданием «Газета.Ru» призналась, что после окончания проекта её наставник, певец Егор Крид прекратил поддерживать с ней все отношения. Перед началом слепых прослушиваний она планировала пойти к Басте, но затем на сцене услышала много добрых слов от Крида и изменила своё решение.

Сейчас Трифонова не жалеет, что сделала такой выбор. По словам Алисы, во время участия в проекте Крид снимал с ребятами TikTok, все общались с ним как с другом, а в команде была очень крутая атмосфера.

Помогает ли он мне после окончания проекта, как обещал? Нет, он никак мне лично сейчас не помогает. Только пригласил принять участие в клипе «Телефон», но там были все дети из нашей команды, — сказала бывшая участница.

Трифонова считает, что не стоит обижаться на то, что наставник перестал с ней общаться. Девушка отметила, что у Егора есть свои дела, ему нужно развиваться и заниматься своей карьерой.

Ранее Крид в сторис личного аккаунта в Instagram поделился с подписчиками личными переживаниями — ему «разбила сердце» некая девушка и довела до панических атак. Последних, по словам музыканта, не было много лет. Имени пассии мужчина не раскрыл. Исполнитель добавил, что после таких отношений «больше не хочет верить в любовь, искренность и всю эту чушь».