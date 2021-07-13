Егор Крид пожаловался на «разбитое сердце»

Российский певец Егор Крид в сторис личного аккаунта в соцсети Instagram поделился с подписчиками личными переживаниями — ему «разбила сердце» некая девушка и довела до панических атак. Последних, по словам музыканта, не было много лет. Имени пассии мужчина не раскрыл.

Исполнитель добавил , что после таких отношений «больше не хочет верить в любовь, искренность и всю эту чушь».

Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Все ищут «выгоду». Единственное, что я тебе никогда не прощу — это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет, — написал Крид.

После эмоциональных публикаций о неприятном расставании Крид добавил в сторис ролик, где с иронией поинтересовался, а не взломали ли его аккаунт в Instagram, и призвал поклонников «забыть меланхоличные посты, которые кто-то выкладывал» за него.

Подписчики предполагают, что певец имеет в виду тиктокершу Валю Карнавал. Молодые люди вместе отдыхали в Дубае зимой 2021-го. Несмотря на то что артисты не подтвердили и не опровергли свои отношения, многие поверили, что они — пара. Сам Егор пообещал, что раскроет детали произошедшего в песнях.

Ранее сообщалось, что музыкант Егор Крид представил клип на песню «Телефон». В видео снялись скандальный блогер, экс-участница телешоу «Пацанки» Хофманита и участники команды певца в проекте «Голос.Дети». Первые зрители уже оценили песню, в которой звезда поёт о несчастной любви.