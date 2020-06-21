Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова рассказала о семейном кризисе

https://static.news.ru/photo/5d6c551c-b3d4-11ea-be5a-fa163e074e61_660.jpg Саша Артёмова Фото: artemovasasha1/instagram.com

Бывшие участники реалити-шоу «Дома-2» Евгений Кузин и Саша Артёмова после рождения дочери едва не расстались. В какой-то момент их общение свелось к обсуждению родительских вопросов, а личные переживания отошли на второй план, призналась девушка.

По её словам, никто из друзей об этом не знал: пара решила не рассказывать никому о сложностях в отношениях. При этом, отметила она, не было никаких разговоров на повышенных тонах. Душевных разговоров вообще как таковых не было.

Я просто отвернулась от него, а он от меня. Мы практически не общались, — рассказала Артёмова подписчикам в Instagram.

Всему причиной, добавила она, стала затаённая обида, которая встала между влюблёнными. Попытки мужа урегулировать ситуацию не увенчались успехом, и он почти перестал пытаться наладить отношения. Кузин стал пропадать на работе, приходил уставший. Ситуация стала опасной для семейных отношений.

Тем не менее супругам удалось достигнуть согласия. Артёмова уверена, что это стало результатом усилий супруга, который подошёл к ситуации мудро и терпеливо. На днях впервые за долгое время у пары состоялась семейная прогулка.

Главный урок, который экс-участники телепроекта вынесли для себя из этой ситуации: все недомолвки, обиды и разногласия проговаривать сразу, не замалчивая и не загоняя в себя. К счастью, дочь не чувствовала, что мама и папа были на грани разрыва, написала девушка.

Саша Артёмова и Евгений Кузин стали родителями в сентябре 2019 года. С тех пор они погружены в родительские хлопоты. При этом держат в тайне имя девочки и делают всё, чтобы не показывать её лицо. Хотя, как писал NEWS.ru, однажды малышка всё-таки на мгновение попала в кадр.