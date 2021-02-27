Экс-солистка «Непары» рассказала об унижениях в дуэте

https://static.news.ru/photo/d96c28a4-7990-11eb-8ceb-96000091f725_660.jpg Виктория Талышинская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая участница дуэта «Непара» Виктория Талышинская призналась, что после распада коллектива «вздохнула с облегчением».

Дуэт распался летом 2019 года. После 17-летнего сотрудничества с Александром Шоуа Виктория решилась рассказать, каким унижениям она подвергалась во время работы с ним.

В «Непаре» я постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. Практически во всех интервью мой так называемый «партнёр» пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я всё делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила. Последняя моя «вина» была в том, что мне не удалось быстро привести себя в форму после родов, — сказала Талышинская в интервью изданию «Собеседник».

Кроме того, Шоуа уволил из коллектива десять человек, которые были дороги певицы. Несмотря на все эти испытания 42-летняя Талышинская вспоминает с благодарностью о коллективе, с которым «прожила половину жизни».

Как писал NEWS.ru, дуэт создали Шоуа и Виктория Талышинская. Продюсером музыкального коллектива был Олег Некрасов. По задумке, молодые люди играли влюблённых, которые не могут быть вместе. Ранее Шоуа рассказал почему распался коллектив. По его словам, певцу иногда было некомфортно и неудобно за партнёршу. «Когда я тянул песню в одну сторону, она, как камень в лесу, стояла на своём», признался музыкант.

Сейчас Виктория Талышинская работает в дуэте «Два океана» вместе с Владимиром Курто. Здесь, по её словам, она чувствует себя комфортнее, потом что её ценят и прислушиваются к её мнению.