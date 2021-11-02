Экс-солист Bad Boys Blue обратится к Путину за получением гражданства РФ

Вслед за актрисой Наталией Орейро, которая на днях указом Владимира Путина получила российское гражданство, о своём намерении стать россиянином заявил Кевин Маккой (Kevin McCoy, исполнитель хита You are Woman) — американский певец, композитор, продюсер и экс-участник суперпопулярной в 1980-е и 1990-е группы Bad Boys Blue.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Кевин Маккой объяснил, что его не устраивает в родной Америке, как он чуть не спился на пике славы, почему в локдаун сменил сценический костюм на униформу доставщика еды, рассказал про дружбу с Надеждой Кадышевой и её семьёй, а также уточнил, какой город в России уже присмотрел в качестве будущего места жительства своей семьи.

Архив Кевина Маккоя

«Я мог спиться по молодости, мне очень нравилась водка»

— Российские артисты жалуются на фактический обвал индустрии и отсутствие концертов. В Америке происходит то же самое?

— Там ещё хуже! В России всё-таки есть концерты — посмотрите, висят афиши артистов, позволено заполнять 50% зала, зрители приходят. В Америке в этом смысле нет ни-че-го, вообще.

В первую волну пандемии, которую я встретил в США, зимой прошлого года устроился в службу доставки еды на своей машине. Не только ради денег, хотя и они в то время стали нелишними. Но и чтобы не сойти с ума. Также на безвозмездной основе развозил медсестёр и медбратьев в госпитали. Это и способ отвлечься, и возможность помочь.

Ведь до пандемии я вёл очень активный образ жизни — писал музыку, дуэты, в том числе в России, гастролировал. А тут вдруг садишься безвылазно дома и не понимаешь, что тебе делать дальше.

Едешь за рулём и думаешь о том, что когда ты с самой вершины горы вдруг падаешь и оказываешься у подножия, это великий опыт, возможность переосмыслить всю свою жизнь. Этим я и занимался.

— Что именно переосмысляли?

— Вспоминал, как пришёл в группу Bad Boys Blue совсем пацаном, юным рэпером. Был взлёт коллектива и мой личный, со всеми вытекающими последствиями.

Опасная штука звёздность. Это на сцене кумиры выглядят прилично и красиво поют. А как ужасно мы порой вели себя сразу после концертов! Мы могли быть просто монстрами. Я мог стать алкоголиком, тем более что мне очень нравилась водка. Нравилось, что поклонницы меня окружали...

С годами понимаешь, что весь этот антураж способен разрушить карьеру и в конечном счёте жизнь. По счастью, я это вовремя осознал, отказался от всего, что вредило моему здоровью.

Архив Кевина Маккоя

«В Америке почти все ходят с оружием и навязывают ценности ЛГБТ»

— Перед началом интервью вы поделились, что планируете получить российское гражданство по примеру Наталии Орейро, Стивена Сигала и Жерара Депардье. Но в отличие от них (они не живут в России), вы намерены именно переехать. Серьёзно?

— Абсолютно. Довольно много выступал в России в составе Bad Boys Blue, российские зрители всегда очень тепло нас принимали. Позже мне хотелось вернуться в Россию, работать здесь. Я это сделал, ещё до первой волны пандемии. Очень помогли и помогают мои русские друзья, которые стали моей командой — промоутер, директор.

Записал дуэты с популярными российскими исполнителями — Надеждой Кадышевой, Стасом Костюшкиным, группами «ПМ» и «Девчата».

С Надеждой Кадышевой мы настолько подружились, что я могу в любое время и с любым вопросом позвонить ей и её мужу Александру, а они также в любой момент могут позвонить мне, вместе ужинаем иногда. Мечтаю записать дуэт с Григорием Лепсом, он очень мне нравится как артист своим сильным мужественным голосом и харизмой.

— В чём всё-таки причины вашего желания получить российское гражданство? Ведь не только в симпатии к российским артистам и зрителям?

— Я очень люблю Америку как свою родину. И всегда буду любить. Но кто бы ни говорил, будто США — рай, это не так. Там сейчас очень напряжённые отношения в обществе. Много злобы. Почти все ходят со «стволами» (с оружием. — NEWS.ru). И ещё меня напрягает засилье ЛГБТ на экранах.

Ничего не имею против, это вопрос выбора, но слишком уж много и навязчиво о нетрадиционных ценностях вещает американское телевидение.

В американских школах уже открываются туалеты... для «третьего пола». То есть для тех, кто не считает себя ни мальчиком, ни девочкой. Доходит до абсурда. Совсем недавно существо такого «третьего пола» (по факту — парень) надругалось над маленькой девочкой. Однако американское правосудие судит не насильника, а отца ребёнка, который пришёл и отомстил, избив негодяя. Однако суд, вы только представьте масштаб безумия, принимает сторону «существа», уверяя, что «оно» не считает себя мужчиной, а наказание для лиц третьего пола не прописано законодательно.

Я категорически против такой толерантности. Также не принимаю расизм, нацизм, антисемитизм, которые, к сожалению, в Америке процветают. И мне, наоборот, очень по душе российские традиционные ценности и мораль.

Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, к которому отношусь с огромной симпатией, чтобы он предоставил мне возможность получить российское гражданство.

Архив Кевина Маккоя

Очень надеюсь, что глава государства пойдёт мне навстречу — так же, как Наталии Орейро. Она, конечно, девушка, и гораздо симпатичнее меня, но я думаю, что и я России пригожусь.

— Уже выбрали город для проживания в России?

— Я очень люблю Санкт-Петербург. И особенно обожаю, как странно ни звучит из уст человека моего цвета кожи, петербургские зимы.

— Переехать планируете один или с семьёй?

— Совершенно точно с женой. Она певица. Нашему сыну 22 года, профессию пока не выбрал, ищет себя. Дочери 18 лет — очень творческая натура, увлечена живописью, скорее всего, выберет художественное направление. Дети взрослые, решения принимают уже самостоятельно, поэтому не могу ответить за них, переедут они в Россию или нет. Но почему-то уверен, что да. Так что, надеюсь, одной дружной семьёй с крепкими традициями в России скоро станет больше.