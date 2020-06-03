Экс-невестка певицы Анастасии обвинила её в алкоголизме

https://static.news.ru/photo/0f904aee-a5bd-11ea-9fe4-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Фото: anastasiiamintskovskaia/instagram.com

Бывшая невестка певицы Анастасии Эдика Лялина прокомментировала её развод с певцом Юлианом Васиным. Она назвала бывшую свекровь виновницей конфликта.

По её словам, женщина значительно старше мужа. Кроме того, она общается «как быдло». В то же время Юлиан — высокий и красивый мужчина, привлекающий внимание женщин.

Она человек, который явно прибухивает. По лицу видно, что человек выпивает. Ей абсолютно никто не нужен в этой жизни, кроме себя и алкоголя. Я уверена, что ему просто надоели эти вечные пьянки, вечные загулы, и, наверное, он решил сделать правильный выбор, — сказала она в эфире «России 1».

Как писал NEWS.ru, Васин объявил о разводе с женой — певицей Анастасией — после года супружеской жизни. Артист признался, что до последнего пытался сохранить семью, но ничего не вышло.