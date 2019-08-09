Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Анна Седокова, находясь на отдыхе с детьми, размышляет о том, как нужно делать «паузу» в отношениях, в общении и в приёмах пищи... Она делится с поклонниками недовольством собой из-за того, что общается со слишком большим количеством людей, которые её не интересуют.

Седокова пишет в Instagram об «осознанном потреблении» не только пищи, но и отношений... Певица всерьёз задумывается о потреблении в области чувств и возможности влиять на частоту своих отношений с мужчинами,...