Музыкант Егор Крид ответил на обвинения фанатов в политичности и продажности. Его поклонники усмотрели недоброе в том, что Егор Крид запланировал своё выступление в парке Горького в день митинга на проспекте Сахарова.
Поднялся шум вокруг моего выступления в Парке Горького 10 августа, и я понимаю, почему есть негатив, объясню: 10 мая по погодным условиям и рекомендациям МЧС (а не потому, что я не захотел, как писали те же СМИ) был отменён мой концерт в рамках фестиваля «Московская Весна Акапелла». Я обещал поклонникам, что мы обязательно увидимся, и согласовали новую дату выступления на 10 августа, — пишет Егор в своём Instagram.
Егор также уверяет, что выступает в парке Горького для своих поклонников, «а не для того, чтобы отвлекать людей от важных вещей в стране». Он считает, что каждый имеет право идти или не идти на митинг.
Я не качаю и не хочу качать ни за одну из сторон, хотя я тоже ЗА честные выборы! Я не лезу в политику, и вы меня туда не приписывайте. В Музыке её не должно быть. Всем мира и добра, — резюмирует певец.
Ранее News.ru сообщал, что Егор Крид отменил своё выступление 10 мая из-за дождя на неопределённый срок.