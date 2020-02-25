https://static.news.ru/photo/ffcf485a-57e0-11ea-bec6-fa163e074e61_660.jpg Эдгард Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный постепенно восстанавливается после операции на позвоночнике. Артисту удалили две грыжи.

Неплохо себя чувствую, спасибо, сегодня дома, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, оперативное вмешательство заняло всего два часа. По мнению врачей, он опять сможет «поднимать льва на плечах».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Запашный пошутил над китайским коронавирусом и фотографиями примеривших короны певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, стилиста Сергея Зверева, циркового продюсера Гии Эрадзе.