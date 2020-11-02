Джонни Депп проиграл судебный спор с британским таблоидом

Высокий суд Лондона отказался признавать клеветой публикации газеты The Sun о Джонни Деппе. Таблоид в 2018 году написал, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.
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Судья Эндрю Никол заключил, что истец не смог доказать правдивость своего заявления о клевете.
Ответчики продемонстрировали, что то, что они опубликовали, по большей части является верной информацией. Я пришёл к такому выводу, изучив детали 14 инцидентов, упомянутых ответчиками, и доводы истца, — заявил судья.
Суд отказался назначать Деппу материальную компенсацию за репутационный ущерб. В поддержку актёра выступали его бывшие возлюбленные Вайнона Райдер и Ванесса Паради, которые представили суду письменные свидетельства со своей точкой зрения на ситуацию.
Как писал NEWS.ru, Деппа рассматривают в качестве кандидата на роль охотника за головами — злодея из вселенной Marvel. Продюсеры ведут с актёром диалог. Переговоры пока находятся на ранней стадии, и официального предложения Деппу ещё не делали.