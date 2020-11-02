Джонни Депп проиграл судебный спор с британским таблоидом

https://static.news.ru/photo/24541bd8-1d07-11eb-845a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anita Bugge/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Высокий суд Лондона отказался признавать клеветой публикации газеты The Sun о Джонни Деппе. Таблоид в 2018 году написал, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.

Как передаёт РИА Новости, слушания по иску Деппа против The Sun шли с лета. В материале газеты, ставшем поводом для разбирательств, сообщалось, что в 2016 году актёр подверг Хёрд «трёхдневным мучениям с физическим насилием». Бывшая жена уверяет, что Депп в тот период много пил и принимал наркотики. Актёр категорически отрицает, что когда-либо совершал физическое насилие в отношении девушки.

Судья Эндрю Никол заключил, что истец не смог доказать правдивость своего заявления о клевете.

Ответчики продемонстрировали, что то, что они опубликовали, по большей части является верной информацией. Я пришёл к такому выводу, изучив детали 14 инцидентов, упомянутых ответчиками, и доводы истца, — заявил судья.

Суд отказался назначать Деппу материальную компенсацию за репутационный ущерб. В поддержку актёра выступали его бывшие возлюбленные Вайнона Райдер и Ванесса Паради, которые представили суду письменные свидетельства со своей точкой зрения на ситуацию.

Как писал NEWS.ru, Деппа рассматривают в качестве кандидата на роль охотника за головами — злодея из вселенной Marvel. Продюсеры ведут с актёром диалог. Переговоры пока находятся на ранней стадии, и официального предложения Деппу ещё не делали.