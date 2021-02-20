Джигурда раскрыл детали отношений с Волочковой

https://static.news.ru/photo/c613303c-743a-11eb-9445-96000091f725_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Никита Джигурда рассказал об отношениях с балериной Анастасией Волочковой. По его словам, он может потрогать её за грудь, но не больше.

Джигурда хранит верность Марине Анисиной и даже пальцем не лезет куда не нужно. Но вот потрогать «богиню Волочкову» за грудь может.

Это опыт, — цитирует его StarHit.

Актёр подчеркнул, что 22 февраля собирается повторно жениться на фигуристке.

Ранее Джигурда рассказал, что разыгрывал развод с Анисиной по договорённости с супругой, чтобы получить как можно больше денег. Воссоединение с бывшей супругой пройдёт 22 февраля. На эту дата назначена повторная свадьба звёзд. Пара планировала провести бракосочетание раньше, но в планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова напилась с Джигурдой и опубликовала фото с вечеринки. На кадрах видео Волочкова пьёт в компании мужчин. На ней майка с провокационной надписью «Никто не уйдёт отсюда девственницей». Затем звезда российского балета разыграла с Джигурдой сказку «Аленький цветочек», переделав её на пошлый манер. На фотографии балерина стоит в обнимку с Джигурдой, а тот обнимает её за грудь. Актёр отметил, что у Анастасии Волочковой «и грудь, и соски настоящие».