Волочкова напилась с Джигурдой и опубликовала фото с вечеринки

https://static.news.ru/photo/05ede84e-fa26-11ea-9f48-fa163e074e61_660.jpg Джигурда и Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова выложила видео и фотографию с вечеринки в социальной сети Instagram.

Подписчики были шокированы опубликованными материалами. На кадрах видео Анастасия Волочкова пьёт в компании мужчин. На ней майка с провокационной надписью «Никто не уйдёт отсюда девственницей».

Затем звезда российского балета разыграла с актёром Никитой Джигурдой сказку «Аленький цветочек», переделав её на пошлый манер.

На фотографии балерина стоит в обнимку с Никитой Джигурдой, а тот обнимает её за грудь. Актёр отметил, что у Анастасии Волочковой «и грудь, и соски настоящие», сообщает rueconomics.ru.

Анастасия Волочкова подписала фотографию кратко: «Это любовь!».

Как писал NEWS.ru ранее, Анастасия Волочкова заявила, что не обращает внимания на обвинения в вульгарности и критику её внешнего вида. Знаменитость считает, что злопыхателей выводит из себя привлекательность и доброта.