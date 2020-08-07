Джигурда назвал Крым «юридически украинским»

https://static.news.ru/photo/69d821ce-d93a-11ea-a3f5-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр и шоумен Никита Джигурда заявил, что полуостров Крым юридически является украинским.

Артист рассказал, что является гражданином Украины, и горд тем, что не отказался от украинского паспорта, хотя ему, как он сказал, предлагали российское гражданство. Также заявление он сделал в эфире YouTube-канала Vласть vs Vлащенко.

Юридически Крым — украинский, фактически — российский, вот моя позиция. А так он мой. Крым — мой, — сказал Джигурда.

По его словам, за «изменение позиции по полуострову» ему предлагали дать «зелёный свет» на телевидении, шоу-бизнесе и на политических программах.

Когда Джигурда собирался баллотироваться в мэры столицы в 2018 году, он заявлял о наличии у него российского паспорта, напоминает «Политика сегодня».

Как писал NEWS.ru ранее, пользователей Сети привело в бешенство видео, на котором российская певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, говорит пограничникам Украины, что «Крым украинский».