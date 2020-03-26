Американский актёр и музыкант Джаред Лето захотел прийти на шоу российской ведущей Насти Ивлеевой. Это произошло во время его прямого эфира в Instagram.
Ивлеева во время их разговора заявила, что популярна в России, и Лето в ответ поинтересовался, почему до сих пор не был на её шоу.
Музыкант напомнил, что был гостем программы Ивана Урганта, которого назвал хорошим человеком. Ивлеева ответила, что встретится с ним после того, как закончится пандемия коронавируса.
Английский язык покинул(а) чат. Ждём Джареда Лето в Agentshow, — подписала запись из стрима ведущая.
Как писал NEWS.ru, Джаред Лето рассказал, что пропустил новости об объявлении пандемии коронавируса. Это случилось из-за того, что он находился 12 дней в пустыне, где занимался медитацией.
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