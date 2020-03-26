https://static.news.ru/photo/bcb0f56c-6e94-11ea-a257-fa163e074e61_660.jpg Джаред Лето Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и музыкант Джаред Лето захотел прийти на шоу российской ведущей Насти Ивлеевой. Это произошло во время его прямого эфира в Instagram.

Ивлеева во время их разговора заявила, что популярна в России, и Лето в ответ поинтересовался, почему до сих пор не был на её шоу.

Музыкант напомнил, что был гостем программы Ивана Урганта, которого назвал хорошим человеком. Ивлеева ответила, что встретится с ним после того, как закончится пандемия коронавируса.

Английский язык покинул(а) чат. Ждём Джареда Лето в Agentshow, — подписала запись из стрима ведущая.

Как писал NEWS.ru, Джаред Лето рассказал, что пропустил новости об объявлении пандемии коронавируса. Это случилось из-за того, что он находился 12 дней в пустыне, где занимался медитацией.