«Дуры, детей бы постеснялись!»: Садальский отругал артисток за откровения

Станислав Садальский жёстко раскритиковал артисток, которые не стесняются выносить на публику откровения о своих похождениях в бурной молодости. Актёр высказался на эту тему в Instagram, не стесняясь в выражениях.

По его словам, общаться сегодня нужно только с молодыми, а не со «старухами», которые ходят по телешоу и рассказывают, с кем у них были романы в молодости.

Вот что заметил — надо общаться с молодыми, только с ними. С теми, кто годится тебе в дети. Ровесники не доведут до добра, выйдешь от них больной и старенький. Молодые — они заряжают, они продлевают жизнь. Нет, совсем не надо прикидываться юным, делать татухи, бросаться модными словами и слушать рэп. Это как раз выглядит смешно и жалко. А старухи? Что старухи? Сидят и рассказывают сказки на ТВ, как они давали в юном возрасте. Дуры, детей бы постеснялись, — выразил своё возмущение артист.

Ранее Станислав Садальский отреагировал на признание артистки Елены Прокловой, заявившей, что в 15 лет у неё был роман Олегом Табаковым. Артист подчеркнул, что эта тема обсуждается «уже год», и посоветовал Прокловой объединиться с актрисой Татьяной Васильевой и дуэтом рассказывать о романах в молодости.