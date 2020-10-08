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Дуэйн Джонсон вышел на третье место в мире по числу подписчиков в Instagram

20:53, 08 октября 2020 28
Фото: instagram.com/therock

Бывший рестлер, актёр Дуэйн «Скала» Джонсон достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram, выйдя таким образом на третье место в мире по этому показателю.

Звезда серии фильмов «Форсаж» записал видео, в котором рассказал, что помогло ему добиться такого успеха в соцсети.

Нужно всегда говорить правду. И когда вы говорите правду, делайте всё необходимое, чтобы преподнести её с достоинством, состраданием, уважением и самообладанием. Огромное спасибо за то, что дали мне возможность высказать мою правду, — обратился к подписчикам актёр.

Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду с 238 млн подписчиков в Instagram является самым популярным пользователем соцсети. Певица Ариана Гранде с 203 млн подписчиков находится на втором месте.

Ранее Скала публично поддержал кандидата в президенты США Джо Байдена и призвал всех американцев прийти на выборы, передавал NEWS.ru.

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