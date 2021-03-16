Дружинину умилил рассказ Киркорова на «Маске» о пробах в её фильм

https://static.news.ru/photo/7442dffc-8694-11eb-a9c0-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кинорежиссёр Светлана Дружинина ответила на рассказ певца Филиппа Киркорова о его первых в жизни кинопробах. Начинающий артист проходил кастинг в картину, которую планировала снимать именно она.

В выпуске шоу «Маска», вышедшем в эфир в минувшее воскресенье, 14 марта, Филипп Киркоров увидел на сцене среди прочего реквизита собственный портрет и рассказал историю создания фотографии.

Это мои первые в жизни кинопробы у Светланы Дружининой в фильм «Синдбад-Мореход». Кино так и не состоялось, Светлана Сергеевна до сих пор кинодива. Откуда вы раздобыли этот портрет? Это потрясающе! — сказал певец.

Увидевшая этот эпизод Дружинина поблагодарила певца в своём Instagram, а позже записала отдельное обращение. В нём режиссёр отметила, что их встреча с Киркоровым не была случайной, и пообещала в дальнейшем подробнее рассказать об этом.

Киркоров в комментарии в ответ также поблагодарил режиссёра за тёплые слова в свой адрес.

Наша встреча судьбоносная. Для меня так точно! Часто вспоминаю и благодарю Бога за неё и за Вас! — написал он.

Ранее сообщалось, что председатель жюри шоу «Маска» на НТВ Филипп Киркоров пригласил в качестве зрителя своего отца Бедроса Киркорова на очередной выпуск программы. До этого певец брал с собой в качестве зрителей и основных советчиков детей, которые стали самыми ярыми поклонниками проекта. Об этом писал NEWS.ru.