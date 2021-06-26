Дробыш рассказал, почему в России так много плохой музыки

Российский продюсер Виктор Дробыш раскрыл в беседе с NEWS.ru, почему сейчас много плохой музыки, а раньше дела обстояли гораздо лучше. По его мнению, у всех «появилась возможность» стать композитором.

Почему в фильмах старых, типа «Бриллиантовой руки», наших кинокомедиях такая классная музыка. Потому что ни один человек не имел права её делать, если не окончил консерваторию. Это была правда — ты должен был быть в Союзе композиторов, поэтому было вот так вот, это регулировалось государством, — отметил Дробыш.

Он добавил, что человек «должен был быть естественным, талантливым», а сейчас «придумывать даже не надо ничего: взял комп, как „Лего“ собрал что-нибудь, подумал и сказал что-нибудь матерное сверху», поэтому и музыка такая.

Накануне Дробыш в разговоре с NEWS.ru объяснил популярность музыкального жанра K-pop, возникшего в Южной Корее. По его словам, «люди подсоскучились» от хип-хопа, кроме того, продолжил композитор, K-pop является хорошим направлением сам по себе.

Ранее сообщалось, что продюсер Виктор Дробыш в беседе с NEWS.ru отреагировал на приглашение британского певца Эда Ширана выступить в TikTok-шоу чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Шоумен отметил, что если исполнителя пригласили, «значит, это серьёзно».