Доронин через суд хочет получить многомиллионный долг от Наоми Кэмпбелл

https://static.news.ru/photo/eb07fa3a-ef38-11ea-ba45-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Доронин и Наоми Кэмпбелл Фото: Alec Michael/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский бизнесмен Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную — супермодель Наоми Кэмпбелл.

Предприниматель требует от модели вернуть крупную сумму денег, которую он ей одолжил, пока они были в отношениях, а также некоторую его собственность, сообщает tmz.com.

Владислав Доронин отметил, что Наоми Кэмпбелл отказалась возвращать долг. По оценке бизнесмена, стоимость имущества, которое находится у модели, — более $3 млн. Сумма, которую одолжил предприниматель, не называется.

Отмечается, что Владислав Доронин был в отношениях с Наоми Кэмпбелл пять лет, с 2008-го по 2013 год. Во время отношений бизнесмен дарил модели роскошные подарки, в том числе недвижимость и поездки на яхте.

Как писал NEWS.ru ранее, 22 мая 2020 года Наоми Кэмпбелл отметила своё 50-летие. За годы своей карьеры Чёрная пантера стала иконой стиля и олицетворением современного мира моды.