Домработница Пугачёвой рассказала, почему отказалась от семьи и детей

Домработница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова рассказала, почему так и не стала женой и матерью. Она призналась, что никогда не хотела иметь семью, потому что работа для неё оказалась важнее, заявила домработница в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Дороднова рассказала , что состояла в браке два года, но всё это время практически не виделась с мужем, потому что жила у Аллы Пугачёвой. К тому же, все беременности от мужа и других мужчин домработница Примадонны прерывала по собственному желанию. Об этом женщина нисколько не жалеет.

Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребёнок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем всё остальное. Когда я с Аллой сошлась, её Кристине было восемь лет. Я помогала, как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла, — открыто заявила знаменитая теперь Люся.

Несмотря на это, Дороднова признаётся, что очень любит детей и души не чает в племянниках. Но собственные дети помешали б её работе, которую она ценила превыше всего.

У тебя муж, дети, ты будешь знать, что ты должна, обязана. Я заботилась о других, они были моими детьми, начиная от Тамары Миансаровой и заканчивая Филиппом (Киркоровым). Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью, — заключила знаменитая домработница.

Как сообщалось ранее, экс-домработница Аллы Пугачёвой — Людмила Дороднова — наблюдала за развитием романа Примадонны и юмориста Максима Галкина. Женщине сразу стало понятно, что у звёзд всё серьёзно.