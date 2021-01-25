Долина назвала того, кто испортил жизнь Началовой

https://static.news.ru/photo/756e052c-5f9e-11eb-8002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лариса Долина уверена, что первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской испортил жизнь певице. Она вышла замуж за солиста группы «Премьер-министр», блиставшего своей привлекательной внешностью, в 18 лет.

Началова не раз говорила, что очень любила мужа, за всё время брака она была счастлива с ним. Но в какой-то момент застала любимого супруга в постели с другой женщиной, появившись дома раньше обычного.

Об этом Долина рассказала в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале в рамках показа фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Слова крёстной матери дочери Началовой подтвердила и подруга певицы Ирина Салтыкова на кадрах из другого ток-шоу, куда был приглашён Ланской после смерти бывшей жены. Музыкант всё отрицал, твердил, что Салтыкова выдумала историю с изменой, а разошлись они с Юлией, потому что не смогли жить дальше вместе.

Этот момент её потряс до такой степени, что она лет на 20 повзрослела, — заметила Долина.

Но Ланской доводил Юлию Началову не только изменой, но и постоянными внушениями, что она — толстая. Мысль о том, чтобы похудеть, довела Юлию до анорексии, Началова в какой-то момент стала весить 42 килограмма, но и этого ей казалось много, чтобы только угодить любимому мужу. В итоге певица попала в больницу, у неё отказали почки, что и стало первопричиной подагры. Также врачи сказали певице, что она вряд ли сможет иметь детей.

По словам Долиной, ей всегда не нравился Ланской, но она не могла объяснить влюблённой женщине, с кем та связалась.

Да кто он такой? Он — ничтожество! Извините, — не выдержала певица.

Слова Долиной подтвердил и администратор Юлии Началовой Александр Гаврюшкин. По его словам, певица хотела повторить историю Виктории Бэкхем, чтобы у неё тоже было всё сказочно и красиво. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

Началову подзабыли, её стали реже показывать по телевидению, её песни не крутили на радио. Певица впала в депрессию, хотя, по словам Долиной, принимала участие во всех концертах. И это тоже повлияло на её дальнейшую судьбу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «тайный сын» Началовой вполне может претендовать на наследство матери, если будет доказано его родство с певицей. Отцом ребёнка является последний мужчина артистки Вячеслав Кудря, который якобы воспользовался яйцеклетками певицы.