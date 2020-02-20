Дочка певицы Валерии Анна Шульгина призналась, что у неё совершенно другое имя. При это девушка не объяснила, почему она ранее скрывала этот факт.
Оказалась, что звёздные родители крестили её под именем Анна.
Шена. Да, это мое настоящее имя. Шок, — написала девушка в Instagram.
Подписчики молодой исполнительницы не поверили своему кумиру и попросили показать паспорт. Шульгина пообещала это сделать позднее.
Ранее NEWS.ru писал, что Валерия опубликовала в Сети фото со своей мамой Галиной Перфиловой. Недавно пожилая женщина пожаловалась на проблемы со здоровьем и уехала на лечение в Швейцарию. Кроме того, в кадре находятся младший сын исполнительницы и его девушка. На снимке звезда шоу-бизнеса обнимает родственницу.
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