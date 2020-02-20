Фото: shena_music/instagram.com

Российская актриса Наталья Бочкарёва снова нарушила закон. Она не выплатила штраф в размере 30 тыс. рублей, который был выписан ей после закрытия дела о хранении наркотиков.

Звезда сериала «Счастливы вместе» также не погасила штрафы за отказ от медицинского освидетельствования в сентябре 2019 года и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Всего актриса задолжала 48,8...