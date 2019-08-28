https://static.news.ru/photo/61b20d78-c96b-11e9-a716-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Валерия опубликовала в Сети фото со своей мамой — Галиной Перфиловой. Недавно пожилая женщина пожаловалась на проблемы со здоровьем и уехала на лечение в Швейцарию.

Кроме того, в кадре находятся младший сын исполнительницы и его девушка. На снимке звезда шоу-бизнеса обнимает родственницу, пишет argumenti.ru .

Это лето было очень продуктивным и волнительным — столько всего произошло за три месяца. Спасибо всем моим детям за то, что даже в трудные моменты все были рядом <...> Люблю моих детей и всех их половинок, — написала Валерия на своей официальной странице в социальной сети Instagram .

Некоторые пользователи пришли в восторг от публикации и признались в любви к певице.

Валерия, вы — красотка. У такой женщины — хорошие дети. Обожаю вас, дорогая, — написал пользователь под ником ruzanaaleks.

Ранее News.ru сообщал, что российская балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала, на этот раз из-за мангала с шашлыками. Фото с жарящимся на углях мясом артистка разместила в Сети, назвав его весьма своеобразно — «Вечный огонь».