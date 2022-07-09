Дочь Заворотнюк пожаловалась на проблемы со здоровьем Дочь Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем после коронавируса

Фото: Соцсети

Анна Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на проблемы со здоровьем, с которыми не могла справиться после перенесенного коронавируса. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) блогер призналась, что сначала у нее пропало обоняние, а после этого воспалилась слизистая оболочка носа. Заворотнюк отметила, что ей пришлось пройти курс из 15 процедур по промыванию носа, после чего у нее начались проблемы посерьезнее.

Врач сказал, что нужна операция, но я очень не хотела ее делать и купила сосудосуживающие капли. Они очень помогали, но у меня началась настоящая зависимость: если больше часа не брызгала, нос закладывало полностью, я даже ночью просыпалась, чтобы пшикнуть, — высказалась Заворотнюк.

В итоге блогер нашла специалиста, который помог точно определить ее болезнь, а также посоветовал гормональные капли, позволившие избавиться от постоянной заложенности носа.

Препараты помогли. Я принимала их месяца четыре. Сейчас не верится, что наконец дышу без таблеток, — рассказала Заворотнюк.

Ранее дочь Заворотнюк сообщила о состоянии здоровья матери, которая борется с онкологическим заболеванием. Девушка призналась, что в данный момент Заворотнюк проходит «серьезное лечение». Она подчеркнула, что большая часть информации о состоянии ее матери, которую распространяют СМИ, ложная.