Дочь Успенской пожаловалась на ненависть, обнажившись по пояс

https://static.news.ru/photo/965ab0b4-ddee-11ea-80ec-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Дочь Любови Успенкой Татьяна Плаксина опубликовала откровенное фото. Девушка лежит в воде по пояс обнажённая и рассуждает о ненависти.

Дочь певицы в последнее время отличается странными постами. Так, под «голым» фото Плаксина пишет, что «ненависть в этом мире реальна».

Свистни кому-нибудь ещё, ты, звёздный ублюдок. Свистни "королеве России" — моей маме, — неизвестно к кому обращается дочь Успенской.

В последнее время Плаксина живёт со своим отцом в Америке. С матерью она не общается — виной тому скандал в звёздном семействе, вспыхнувший минувшей зимой. Девушка обвинила мать в истязаниях, после чего Успенская перестала давать дочери деньги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица и королева шансона Любовь Успенская показала своим поклонникам маленького сына. По всей видимости, артистка усыновила малыша.