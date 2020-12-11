Дочь Успенской начинает проходить курс реабилитации

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Дочь российской певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, сообщила, что начала лечение в США.

Ранее Плаксина получила тяжёлые травмы, упав с велосипеда. Девушка понадеялась, что теперь сможет «вернуть былую улыбку».

Мир не без добрых людей, возобновилась моя реабилитация. Я не стану жить прошлым — это неправильно, но вернуть былую улыбку вполне реально, спустя время. Моя челюсть еще не готова к вмешательствам, — написала Плаксина в Instagram.

По информации «КП-Урал», отец девушки, Александр Плаксин, в Америке живёт отдельно от дочери, но контролирует, чтобы ей привозили продукты и всё необходимое, не выдавая девушке наличных.

Успенская и её дочь конфликтуют уже почти год. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина пришла на шоу и рассказала, как её тиранила мать. После молодая женщина улетела в США к отцу, продолжая осыпать «королеву шансона» претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.

Как писал NEWS.ru, Любовь Успенская неожиданно для всех написала в Instagram тёплые слова о дочери. Певица намекнула на примирение с бунтующей наследницей. Также певица опубликовала фото, где Татьяна Плаксина позирует с каким-то молодым человеком.