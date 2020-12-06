«Моя Танечка»: Любовь Успенская неожиданно трогательно отозвалась о дочери

Любовь Успенская неожиданно для всех написала в Instagram тёплые слова о дочери. Певица намекнула на примирение с бунтующей наследницей.
Также певица опубликовала фото, где Татьяна Плаксина позирует с каким-то молодым человеком и чёрным котом в розовом наряде.
Где бы ни была моя Танечка, я всегда переживаю о ней и об её здоровье. Я рада, что рядом с ней человек, которому я доверяю как себе, я спокойна за нее, пока рядом Казимир, на душе намного легче, — оставила под фото подпись звёздная мама.
Артистка и её дочь ругаются уже почти год. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина заявилась на шоу и рассказала, как её тиранила мать, доводя до психушки. После молодая женщина улетела в США к отцу, но и оттуда продолжала осыпать королеву шансона бранью.
Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская решила отказаться от участия во многих новогодних съёмках на телевидении. Она также добавила, что всё-таки снялась в новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» и ещё парочке программ.