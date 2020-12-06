«Моя Танечка»: Любовь Успенская неожиданно трогательно отозвалась о дочери

https://static.news.ru/photo/49a8e012-3846-11eb-ba9b-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Любовь Успенская неожиданно для всех написала в Instagram тёплые слова о дочери. Певица намекнула на примирение с бунтующей наследницей.

Также певица опубликовала фото, где Татьяна Плаксина позирует с каким-то молодым человеком и чёрным котом в розовом наряде.

instagram.com/uspenskayalubov_official

Где бы ни была моя Танечка, я всегда переживаю о ней и об её здоровье. Я рада, что рядом с ней человек, которому я доверяю как себе, я спокойна за нее, пока рядом Казимир, на душе намного легче, — оставила под фото подпись звёздная мама.

Артистка и её дочь ругаются уже почти год. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина заявилась на шоу и рассказала, как её тиранила мать, доводя до психушки. После молодая женщина улетела в США к отцу, но и оттуда продолжала осыпать королеву шансона бранью.

Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская решила отказаться от участия во многих новогодних съёмках на телевидении. Она также добавила, что всё-таки снялась в новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» и ещё парочке программ.