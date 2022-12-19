Дочь солиста группы «На-На» Политова пришла в себя после госпитализации

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена пришла в себя после госпитализации, сообщил NEWS.ru сам Политов. СМИ писали, что девушка отравилась антидепрессантами, которые ей назначили из-за перепадов настроения.

Алена пришла в себя, чувствует себя хорошо. Я сейчас еду к ней в больницу, — сообщил певец.

Ранее об экстренной госпитализации дочери солиста группы «На-На» сообщил Пятый канал. Тогда сообщалось, что девушка находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Ей стало плохо, когда она находилась в своей квартире на Пятницкой, которую ей подарил отец. Дочь Политова после развода родителей переехала с матерью в Германию, но в конце 2016 года она решила вернуться в Россию, где продолжила обучение.

До этого Политов признался, что 14 января 2021 года узаконил отношения со своей 26-летней девушкой. Девушка работает в транспортной компании и написала 50-летнему артисту сама. В 2017 году он выступал в Благовещенске, а она нашла его номер телефона и написала в мессенджере, попросив сделать фото после концерта.