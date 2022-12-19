Пятый канал: дочь солиста «На-На» Политова экстренно госпитализирована

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Политов

Пятый канал сообщил об экстренной госпитализации дочери солиста группы «На-На» Владимира Политова. По предварительной информации телеканала, девушка находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Дочь музыканта — 22-летнюю Алену — некоторое время назад доставили из дома в одну из московских клиник. Ей стало плохо, когда она находилась в своей квартире на Пятницкой, которую ей подарил отец. Информацию о госпитализации дочери телеканалу подтвердил сам Политов.

В тяжелом состоянии. Никакой информации нет, кроме той, которая есть. Мне будет известно после двенадцати завтра, когда меня пустят к ней, — рассказал певец.

Дочь Политова после развода родителей переехала с матерью в Германию, но в конце 2016 года она решила вернуться в Россию, где продолжила обучение. Специально для Алены любящий отец приобрел квартиру.

Ранее секс-символ группы «На-На» Владимир Политов признался, что 14 января 2021 года узаконил отношения со своей 26-летней девушкой. Девушка работает в транспортной компании и написала 50-летнему артисту сама. В 2017 году он выступал в Благовещенске, а она нашла его номер телефона и написала в мессенджере, попросив сделать фото после концерта.