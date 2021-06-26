Секс-символ «На-На» женился на девушке младше его на 24 года

Секс-символ группы «На-На» Владимир Политов признался, что 14 января 2021 года узаконил отношения со своей 26-летней девушкой. В передаче «Секрет на миллион» на НТВ он отметил, что они по-тихому зарегистрировали брак в Химкинском ЗАГСе.

Девушка работает в транспортной компании и написала 50-летнему артисту сама. В 2017 году он выступал в Благовещенске, а она нашла его номер телефона и написала в мессенджере, попросив сделать фото после концерта. Потом она ещё долго переписывались и встречались, когда она приезжала в Москву.

Ну и как-то закрутилось. Я ей как-то сказал: «Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне». Какое-то время жили в гражданском браке и 14 января вот расписались, — рассказал артист.

Он признался, что свадьбы у них не было, они расписались и сразу разъехались на работу. Сейчас пара думает о совместных детях. Политов рассказал, что дочка у него уже есть, теперь он хочет сына.

Для Политова это второй брак. Первый раз он женился в 1999 году, у него есть дочь.

В ходе интервью певец рассказал, что не помнит, сколько у него было поклонниц «на один раз», но хорошо помнит, как ему во время первого гастрольного тура официантка вагона-ресторана подарила букет венерических заболеваний.