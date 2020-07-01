Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске

https://static.news.ru/photo/065346de-bc15-11ea-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: АГН Москва/Global Look Press

Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, в чём только можно.

Большинство подписчиков решили, что маску певица носит ради рекламы.

«Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно», «Такими темпами я от всех звёзд отпишусь. Хотя да, как же я не учла: концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», пишут в комментариях звезде.

Такая реакция обескуражила Орбакайте, которая вовсе не ожидала нападок. Она попыталась объясниться с подписчиками, записав видеообращение.

Мои дорогие подписчики и хейтеры, я, честно говоря, после моего последнего поста не ожидала от вас такой бурной реакции, — сказала Кристина.

Артистка сообщила, что носит маску исключительно как защиту от коронавируса и не имеет никаких корыстных целей. Ей так гораздо спокойнее, добавила дочь Примадонны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Кристина Орбакайте на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в купальнике, сделанную в 2019 году. Снимок восхитил подписчиков исполнительницы, они отметили идеальную фигуру 49-летней дочери Аллы Пугачёвой.