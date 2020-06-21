Орбакайте восхитила поклонников идеальной фигурой на фото в купальнике

Российская певица Кристина Орбакайте на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в купальнике, сделанную в 2019 году. Снимок восхитил подписчиков исполнительницы, они отметили идеальную фигуру 49-летней дочери Аллы Пугачёвой.
orbakaite_k/instagram.com
Кадр был сделан в бассейне в Майами. Орбакайте живёт в этом американском городе уже почти 15 лет вместе с мужем Михаилом Земцовым и их общей дочкой Клавдией.
Поклонники певицы не поскупились на комплименты в адрес артистки после публикации снимка в купальнике.
Как можно так выглядеть? Безупречная! — прокомментировали фото в Instagram-сторис артистки пользователи Сети.
Орбакайте и Земцов поженились в 2005 году. Мужчина, занимающийся предпринимательской деятельностью, живёт в США с самого детства. После начала отношений с певицей он переехал обратно в Штаты вместе с возлюбленной. Позднее у пары родилась дочь Клавдия.
От предыдущих романов у Орбакайте есть двое детей — Никита Пресняков от музыканта Владимира Пресняков и Дени Байсаров от миллионера Руслана Байсарова. Оба союза певицы были гражданскими.
Как ранее передавал NEWS.ru, дочь Пугачёвой во время пандемии коронавируса самоизолировалась вместе с семьёй в Майами. Окна её квартиры выходят на океан. Неподалёку есть частный пляж, теннисный корт и бассейн. Стоит такое комфортное жильё около $3 млн.