Орбакайте восхитила поклонников идеальной фигурой на фото в купальнике

https://static.news.ru/photo/72a274cc-b387-11ea-8b24-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: orbakaite_k/instagram.com

Российская певица Кристина Орбакайте на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в купальнике, сделанную в 2019 году. Снимок восхитил подписчиков исполнительницы, они отметили идеальную фигуру 49-летней дочери Аллы Пугачёвой.

orbakaite_k/instagram.com

Кадр был сделан в бассейне в Майами. Орбакайте живёт в этом американском городе уже почти 15 лет вместе с мужем Михаилом Земцовым и их общей дочкой Клавдией.

Поклонники певицы не поскупились на комплименты в адрес артистки после публикации снимка в купальнике.

Как можно так выглядеть? Безупречная! — прокомментировали фото в Instagram-сторис артистки пользователи Сети.

Орбакайте и Земцов поженились в 2005 году. Мужчина, занимающийся предпринимательской деятельностью, живёт в США с самого детства. После начала отношений с певицей он переехал обратно в Штаты вместе с возлюбленной. Позднее у пары родилась дочь Клавдия.

От предыдущих романов у Орбакайте есть двое детей — Никита Пресняков от музыканта Владимира Пресняков и Дени Байсаров от миллионера Руслана Байсарова. Оба союза певицы были гражданскими.

Как ранее передавал NEWS.ru, дочь Пугачёвой во время пандемии коронавируса самоизолировалась вместе с семьёй в Майами. Окна её квартиры выходят на океан. Неподалёку есть частный пляж, теннисный корт и бассейн. Стоит такое комфортное жильё около $3 млн.