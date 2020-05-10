Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью

https://static.news.ru/photo/677cfad6-92ad-11ea-87d9-fa163e074e61_660.jpg Вера Алдонина с мамой Юлией Началовой Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы. Видеоролик опубликовал в своём аккаунте в Instagram отец девочки, футболист Евгений Алдонин. 13-летняя дочь артистки поразила своим сходством со знаменитой мамой. Ролик с её участием посмотрели более 16 тысяч человек.

Девочка увлекается пением и берёт уроки вокала, а также активно участвует в мюзиклах и конкурсах чтецов. В этот раз она исполнила песню «Письма с фронта», поздравив тем самым ветеранов и почтив память тех, кого уже нет. Подписчики пришли в восторг, отметив ангельскую нежность её голоса.

Верочка умничка. Как голос похож на мамин! До слёз, — написал один из пользователей.

После смерти певицы Вера стала жить с бабушкой и дедушкой. Участие в её воспитании принимает и бывший муж Началовой Евгений Алдонин. Он и его избранница Ольга часто приглашают Веру к себе в гости.

Ранее, как писал NEWS.ru, жена Алдонина Ольга показала, как семья проводит карантин. Судя по всему, они отдыхают вместе с Верой — дочкой спортсмена от брака с Юлией Началовой. На выложенном в сетях видео виден момент, как Вера вместе с единокровным братом Артёмом готовит салат.