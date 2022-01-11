Дочь Михаила Турецкого сделала аборт, узнав диагноз ребёнка

Дочь певца и дирижёра Михаила Турецкого Наталья сделала аборт после того, как узнала, с каким диагнозом будет жить её ребёнок, об этом сообщает MK.RU, ссылаясь на Instagram-канал женщины, где она рассказала о случившемся. В декабре мать двоих детей узнала, что третьему, ещё не родившемуся ребёнку диагностировали синдром Дауна.

Биопсия всё подтвердила. Инвазивный метод (прокол живота с целью забора биоматериала плода для исследований. — NEWS.ru) не врёт. Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что такое может коснуться нашей семьи, — рассказала 37-летняя Наталья.

Турецкая, которая забеременела этим ребёнком путём ЭКО, поделилась, что диагноз ребёнка вверг её в шок и шаг сделать аборт был хорошо обдуман. Она добавила, что надеется на понимание со стороны её окружения.

Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И ещё, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребёнком? — написала она.

Женщина подчеркнула, что сделанный аборт — не убийство, а спасение.

В октябре сын звезды советского кино Ии Саввиной Сергей Шестаков умер в 64 года. Он страдал синдромом Дауна. Хотя врачи прочили ему скорую кончину, наследник знаменитой актрисы прожил долгую жизнь. Благодаря матери Сергей сумел найти своё место в жизни. Он играл на фортепиано, изучал английский, прекрасно читал стихи наизусть. Его рисунки неоднократно занимали первые места на конкурсах для одарённых детей. Сын актрисы получил высшее образование.