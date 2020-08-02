«Сладкая булочка»: дочь Кудрявцевой восхитила звёздную тусовку

https://static.news.ru/photo/905b3802-d4aa-11ea-af6b-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева с дочерью Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева порадовала коллег и поклонников новой фотографией своей годовалой дочери Маши. Она регулярно публикует свежие кадры с девочкой, которые неизменно вызывают восторг публики.

На этот раз юная звезда Instagram предстала в спортивном образе — светло-сером костюмчике с красными полосками и разноцветными кроссовками. Девочка сидит на диване, а пронзительно голубые глаза задумчиво смотрят куда-то вдаль. И лишь озорной хвостик на голове как будто напоминает, что это — маленький ребёнок, засмотревшийся куда-то вдаль, а не мыслитель-философ.

Моя дотя, моя булочка, моя конфета, моя жизнь. Как же я мечтаю, чтоб ты была счастливой! В каких учебниках, книжках, где написано то, как и где стелить соломку, где разрешать ошибаться, как не бояться, — подписала кадр Кудрявцева.

Она добавила, что очень любит свою дочку.

Снимок восхитил и многочисленную звёздную тусовку, о чём свидетельствуют оставленные под фотографией комментарии. Отметились сразу несколько именитых звёзд эстрады. Светлана Лобода назвала Машу сладенькой, Анита Цой — солнышком, а Алсу — куклой. Анна Семенович высказала мнение, что у девочки уже есть лучшая судьба и что так будет впредь.

49-летняя Кудрявцева всегда старается наряжать дочь в стильные наряды. Но в комментариях неизменно подчёркивают, что малышка очаровательна от природы и этого у неё не отнять.

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