«Дам мамочке и папочке»: дочь Кудрявцевой оказалась сладкоежкой

https://static.news.ru/photo/679b4634-fe79-11ea-bfe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева поделилась новым видео со своей дочерью Машей, которой недавно исполнилось два года. Оказалось, что малышка — сладкоежка. Правда, бескорыстная.

Девочка порассуждала о своей любви к тортикам. Она заявила, что с удовольствием купила бы один такой в магазине. А на вопрос няни, готова ли она поделиться, ответила: «Дам мамочке и папочке».

При этом малышка призналась, что с удовольствием съест много торта, пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на микроблог Кудрявцевой.

Издание не уточняет, где именно было размещено видео. В официальных аккаунтах Кудрявцевой, отмеченных «галочкой», на момент подготовки новости такого ролика нет.

Маша — второй ребёнок Кудрявцевой, её отцом является хоккеист Игорь Макаров. Первенец телеведущей Жан от брака с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Линюком уже взрослый. Два года назад он стал отцом, подарив звезде экрана внука Лёву.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Кудрявцева объяснила, почему решила записать свою маленькую дочь в балетную студию.