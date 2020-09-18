Дочь Гузеевой резко ответила хейтерам

https://static.news.ru/photo/83585172-f9fc-11ea-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бухарова Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова резко ответила хейтерам, которые упрекают её в заурядности.

Поводом для ответа Ольги Бухаровой стал «эксперт», выступивший на телевидении с критикой в адрес дочери Ларисы Гузеевой. Он сообщил, что у 20-летней девушки отсутствуют таланты и будущему мужу вряд ли повезёт с такой супругой.

Ольга Бухарова опубликовала ответ хейтерам на своей странице в социальной сети Instagram.

Ну и подумаешь — мамины деньги! Зато я буду богатая и красивая, пока бедолаги будут снимать тупые видео на YouTube для таких же бедолаг. Это вульгарно. Начните жить! — привели слова дочери телеведущей на портале inforeactor.ru.

А Лариса Гузеева вновь поддержала свою дочь. Она разместила пост в Instagram с фотографией дочери, выполненной в чёрно-белых тонах, и подписала: «Моя девочка-воин».

Как писал NEWS.ru ранее, Ольга Бухарова выложила с социальную сеть странные фотографии, на которых она обнажена. При этом фотографии довольно низкого качества сделаны в квартире, по мнению пользователей Сети, Бухарова странно позирует.