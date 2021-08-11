Дочь Джонни Деппа заметили с новым предполагаемым избранником

Дочь американского актёра Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп была замечена, предположительно, с новым избранником. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 22-летняя дочь звезды «Пиратов Карибского моря» целовалась с 29-летним актёром Остином Батлером. После этого они поужинали и погуляли по Лондону. На снимках отчетливо видно, как пара целуется.

До Батлера избранником Лили-Роуз был популярный американский актёр Тимоти Шаламе («Дождливый день в Нью-Йорке», «Готэм»). Пара встречалась целый год, при этом не подтверждая свои отношения официально.

Батлер («Дневники Керри», «Однажды в Голливуде», «Хроники Шаннары») встречался девять лет с актрисой Ванессой Хадженс, но расстался с ней в 2020-м, так и не зарегистрировав отношения.

Ранее в Греции Ольга Бузова была замечена в компании предполагаемого возлюбленного. Мужчина носил светскую львицу на руках и дарил романтические подарки.