Опубликовано фото Бузовой в объятиях предполагаемого избранника

В Сети появилось фото телеведущей Ольги Бузовой в объятиях неизвестного кавалера, которого поклонники певицы тут же окрестили её новым избранником. Молодой человек держит Ольгу на руках. Как сообщает Telegram-канал «Только никому», пикантный снимок опубликовала подруга Бузовой.

Лица кавалера не видно, да и имя его ведущая пока не раскрывала, показав только подаренные букеты и сердце, выложенное на постели Бузовой из лепестков роз. О новом романе девушки намекнула и её экс-коллега по «Дому-2» Виктория Боня, заявив, что «знает, почему она летит (в Грецию. — NEWS.ru) при параде».

Ранее Ольга Бузова была замешана в громком скандале с ведущими проекта «Дом-2» и бывшим избранником певицы, блогером Давидом Манукяном.