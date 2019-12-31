Дочь Димы Маликова Стефания встретила Новый год в Казахстане вместе с папой и мамой. Девушка опубликовала фото счастливой семьи.
Стефания призналась, что давно мечтала побывать в братской стране. Своё 1 января она встретила на фоне заснеженных гор Алатау.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Идеальное 1ое января! С Новым годом! Казахстан. Алматы. Такая мощная земля и светлая энергия. Я никогда не была в этой стране, но всегда мечтала побывать. Люди тут невероятно гостеприимные и улыбчивые. Вообще, хочется в 2020ом больше путешествовать, не засиживаться в одних и тех же местах. Следующая поездка моей мечты - Лапландия и Кения. #goals2020
Идеальное первое января! Казахстан, Алматы. Такая мощная земля и светлая энергия, — подписала снимок Стефания Маликова.
Она отметила удивительную гостеприимность и улыбчивость местных жителей. А также сообщила, что следующая поездка её мечты — Лапландия и Кения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь певца Дмитрия Маликова Стефания опубликовала трогательный снимок сразу трёх поколений семьи. На фото она позирует с отцом, дедом и младшим братом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен