https://static.news.ru/photo/bedd7638-2cf6-11ea-a796-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Димы Маликова Стефания встретила Новый год в Казахстане вместе с папой и мамой. Девушка опубликовала фото счастливой семьи.

Стефания призналась, что давно мечтала побывать в братской стране. Своё 1 января она встретила на фоне заснеженных гор Алатау.

Идеальное первое января! Казахстан, Алматы. Такая мощная земля и светлая энергия, — подписала снимок Стефания Маликова.

Она отметила удивительную гостеприимность и улыбчивость местных жителей. А также сообщила, что следующая поездка её мечты — Лапландия и Кения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь певца Дмитрия Маликова Стефания опубликовала трогательный снимок сразу трёх поколений семьи. На фото она позирует с отцом, дедом и младшим братом.