https://static.news.ru/photo/973e94ea-4f8d-11ea-9296-fa163e074e61_660.jpg Стефания Маликова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Димы Маликова Стефания с большим размахом отметила день рождения и опубликовала множество фотографий с праздника. Стеша собрала друзей в ресторане, где её ждали сюрпризы.

Торт имениннице подали в виде сумки Dior, зал украсили её фотографиями. Дочь певца была в полном восторге.

Ещё за несколько часов до праздника Стеша опубликовала свои детские снимки в Instagram. Девушка поделилась мыслями о том, насколько она счастливый человек от того, какое у неё было детство и как её любят родители.

Только благодаря им, их терпению и пониманию я выросла таким человеком. Папа рассказывал, что такое любить и прощать, а мама учила состраданию и снисходительности, — написала Стеша.

Не преминула дочь артиста и «поохать» над возрастом: «Третий десяток! Это уже серьёзно». И обратилась к родителям с самыми нежными словами, назвав их своими «ангелами-хранителями», которые любят друг друга вот уже 28 лет.

И это именно то, что даёт надежду в самый грустный день, — заключила Стеша.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советскому и российскому композитору и певцу Дмитрию Маликову 29 января исполнилось 50 лет. Артист активно участвует во многих проектах, в том числе благотворительных.