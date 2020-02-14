Дочь Димы Маликова Стефания с большим размахом отметила день рождения и опубликовала множество фотографий с праздника. Стеша собрала друзей в ресторане, где её ждали сюрпризы.
Торт имениннице подали в виде сумки Dior, зал украсили её фотографиями. Дочь певца была в полном восторге.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
Ð° ÐµÑÑ Ð¼Ð½Ðµ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ·Ð»Ð¾ Ñ Ð´ÑÑÐ·ÑÑÐ¼Ð¸! Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð²Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑÐµ Ð¼Ð¾Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ ÑÑÑÐµ, Ð´Ð°ÑÐ¸ÑÐµ ÑÐµÐ¿Ð»Ð¾ Ð¸ ÑÐ²ÐµÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ. Ð±ÑÐ´ÑÑÐµ Ð² Ð¼Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð¾Ð½ ÑÐ°Ð· ÑÑÐ°ÑÑÐ»Ð¸Ð²ÐµÐµ Ð¼ÐµÐ½Ñ! Ñ Ð²Ð°Ñ Ð±ÐµÐ·Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ½Ð¾ Ð»ÑÐ±Ð»Ñ
Ещё за несколько часов до праздника Стеша опубликовала свои детские снимки в Instagram. Девушка поделилась мыслями о том, насколько она счастливый человек от того, какое у неё было детство и как её любят родители.
Только благодаря им, их терпению и пониманию я выросла таким человеком. Папа рассказывал, что такое любить и прощать, а мама учила состраданию и снисходительности, — написала Стеша.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
ÐÐ°Ð²ÑÑÐ° Ð¼Ð½Ðµ ÑÐ¶Ðµ Ð±ÑÐ´ÐµÑ 20 Ð»ÐµÑ. Ð¢ÑÐµÑÐ¸Ð¹ Ð´ÐµÑÑÑÐ¾Ðº! ÐÑÐ¾ ÑÐ¶Ðµ ÑÐµÑÑÐµÐ·Ð½Ð¾. ÐÑ Ð·Ð½Ð°ÐµÑÐµ, Ð²ÑÐµÑÐ° ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð·Ð°ÑÑÐ¿Ð°Ð»Ð°, Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ¼Ð°Ð»Ð° Ð¾ ÑÐ¾Ð¼, Ð½Ð°ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ñ ÑÑÐ°ÑÑÐ»Ð¸Ð²ÑÐ¹ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº. ÐÑÐ¾ ÑÑÐ°ÑÑÑÐµ, ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð½Ðµ ÐºÐ°Ð¶ÐµÑÑÑ, Ð¸Ð· Ð´ÐµÑÑÑÐ²Ð° Ð¸ Ð½Ð°Ð¿ÑÑÐ¼ÑÑ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð»ÑÐ±Ð²Ð¸ ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¹, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ Ð¾Ð½Ð¸ Ð¼Ð½Ðµ Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð¸ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð°ÑÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ. Ð¢Ð¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÑ Ð¸Ð¼, Ð¸Ñ ÑÐµÑÐ¿ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ñ Ð²ÑÑÐ¾ÑÐ»Ð° ÑÐ°ÐºÐ¸Ð¼ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ¾Ð¼. ÐÐ°Ð¿Ð° ÑÐ°ÑÑÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°Ð», ÑÑÐ¾ ÑÐ°ÐºÐ¾Ðµ Ð»ÑÐ±Ð¸ÑÑ Ð¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ°ÑÑ, Ð° Ð¼Ð°Ð¼Ð° ÑÑÐ¸Ð»Ð° ÑÐ¾ÑÑÑÐ°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÐ½Ð¸ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸. ÐÐ¾Ð¸ Ð°Ð½Ð³ÐµÐ»Ñ Ñ ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐµÐ»Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð»ÑÐ±ÑÑ Ð´ÑÑÐ³ Ð´ÑÑÐ³Ð° 28 Ð»ÐµÑ, Ð¸ ÑÑÐ¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÑÐ¾, ÑÑÐ¾ Ð´Ð°ÑÑ Ð½Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð² ÑÐ°Ð¼ÑÐ¹ Ð³ÑÑÑÑÐ½ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ. Ð¡Ð¿Ð°ÑÐ¸Ð±Ð¾ ÐÐ°Ð¼ Ð·Ð° ÑÐ¾, ÑÑÐ¾ Ð²Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑÐµ Ð´Ð»Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ. ÐÐ¾Ñ Ð»ÑÐ±Ð¾Ð²Ñ Ðº ÐÐ°Ð¼ Ð±ÐµÐ·Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ½Ð°.. ÐµÑÑ Ñ Ð·Ð°Ð´ÑÐ¼Ð°Ð»Ð°ÑÑ Ð¾ ÑÐ¾Ð¼, ÐºÐ°Ðº Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð½Ð°Ð¹ÑÐ¸ ÑÐµÐ±Ñ: Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑÑÑ Ð»ÑÐ±Ð¸Ð¼ÑÐ¼ Ð´ÐµÐ»Ð¾Ð¼, ÑÐ°Ð·Ð²Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ, ÑÐ¸ÑÐ°ÑÑ, Ð¸Ð·ÑÑÐ°ÑÑ Ð¸ Ð¿ÑÑÐµÑÐµÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°ÑÑ, Ð½Ðµ ÑÑÑÐºÐ°ÑÑÑÑ Ð² Ð³Ð°Ð´Ð¶ÐµÑ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¼Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð³ÑÐ°Ð½ÐµÐ½, Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð²ÐµÐ´Ð°Ð½ Ð¸ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÐµÐ½. ÐÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°ÑÑ ÐµÐ³Ð¾ Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼Ð¸, ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÐ¼Ð¸ Ð»ÑÐ´ÑÐ¼Ð¸, Ñ Ð»ÑÑÑÐ¸Ð¼Ð¸ Ð´ÑÑÐ·ÑÑÐ¼Ð¸. ÐÐ¾Ð»ÑÑÐ¸ÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ð¾Ð½ ÑÐ¼Ð¾ÑÐ¸Ð¹ Ð¸ Ð²Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¹. ÐÑÑÑÐ¸ÑÑ, ÑÐ²Ð¸Ð´ÐµÑÑ, Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð¾Ð²Ð°ÑÑ, Ð²Ð·ÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð²ÑÑ Ð¸ Ð²Ð»ÑÐ±Ð¸ÑÑÑÑ Ð² Ð½ÐµÐµ,Ð² Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ ÐÐ¾Ð½ÑÑÑ, ÐºÑÐ¾ ÐµÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº (Ð´Ð»Ñ ÑÑÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð¸ Ð¾ÑÐ¸Ð±Ð¸ÑÑÑÑ, Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ¸ÑÑ Ð¾Ð¿ÑÑ, Ð¾ÑÐ¾Ð·Ð½Ð°ÑÑ Ð¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¸ÑÑ) Ð¸ Ð¿ÑÐ¾Ð¹ÑÐ¸ Ñ Ð½Ð¸Ð¼ Ð²ÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ. ÐÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÑÐ°Ðº, ÐºÐ°Ðº Ð¸Ð´ÑÑ Ð¿Ð¾ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¸ ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»Ð¸. Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð²ÐµÑÐ¸ÑÑ Ð² ÑÑÐ´ÐµÑÐ°, ÑÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð²ÑÐµ Ð¾Ð±ÑÐ·Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ ÑÐ±ÑÐ´ÐµÑÑÑ. #Ð¼Ð¾ÑÐ²Ð¾Ð»ÑÐµÐ±Ð½Ð°ÑÐ´Ð°ÑÐ° #13022020 #tomorrow
Не преминула дочь артиста и «поохать» над возрастом: «Третий десяток! Это уже серьёзно». И обратилась к родителям с самыми нежными словами, назвав их своими «ангелами-хранителями», которые любят друг друга вот уже 28 лет.
И это именно то, что даёт надежду в самый грустный день, — заключила Стеша.
Ранее NEWS.ru сообщал, что советскому и российскому композитору и певцу Дмитрию Маликову 29 января исполнилось 50 лет. Артист активно участвует во многих проектах, в том числе благотворительных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен