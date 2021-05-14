Дочь Данко находится в больнице в тяжёлом состоянии

Младшая дочь певца Александра Фадеева, известного как Данко, Агата попала в реанимацию. Об этом сообщила мать девочки Наталия Устюменко на своей странице в Instagram.
Как уточняется, страдающая от ДЦП Агата была госпитализирована с интоксикацией организма, к которой привела восходящая инфекция мочевыводящих путей. Состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжёлое.
Всех прошу молиться за здоровье Агафьи! — обратилась к подписчикам Устюменко.
Отмечается, что ребёнку поставили капельницу, мочеприёмник и зонд. По словам матери, анализ крови показал воспалительный процесс. В настоящий момент медицинские исследования продолжаются.
Недавно Данко и его возлюбленная Мария Силуянова рассказали о своей покупке. Так, некоторое время назад пара приобрела дом в Крыму. Известно, что паре приходилось снимать жильё, однако теперь они могут похвастаться роскошными апартаментами близ Чёрного моря.
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