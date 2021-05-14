Дочь Данко находится в больнице в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/24ec31f6-b632-11eb-be26-96000091f725_660.jpg Александр Фадеев Фото: danko_star/instagam.com

Младшая дочь певца Александра Фадеева, известного как Данко, Агата попала в реанимацию. Об этом сообщила мать девочки Наталия Устюменко на своей странице в Instagram.

Как уточняется, страдающая от ДЦП Агата была госпитализирована с интоксикацией организма, к которой привела восходящая инфекция мочевыводящих путей. Состояние девочки врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Всех прошу молиться за здоровье Агафьи! — обратилась к подписчикам Устюменко.

Отмечается, что ребёнку поставили капельницу, мочеприёмник и зонд. По словам матери, анализ крови показал воспалительный процесс. В настоящий момент медицинские исследования продолжаются.

Недавно Данко и его возлюбленная Мария Силуянова рассказали о своей покупке. Так, некоторое время назад пара приобрела дом в Крыму. Известно, что паре приходилось снимать жильё, однако теперь они могут похвастаться роскошными апартаментами близ Чёрного моря.

Ранее дочь Даны Борисовой угодила в больницу. Это произошло после того, как девочка порезала себе руки и столкнулась с психическими атаками.