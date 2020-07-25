Шоу-бизнес

Дочь больной Анастасии Заворотнюк выложила фото из дома матери

19:18, 26 июля 2020 24
Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила в Instagram очередное фото из дома матери. В кадре, помимо самой девушки, виден и интерьер жилища.

На снимке девушка предстала в спортивной одежде. Поклонники предположили, что фото сделано в загородном доме звезды сериала «Моя прекрасная няня», поскольку в квартире Анны пока доделывают ремонт.

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Как красиво дома у вашей мамы. Очень милый интерьер. У Анастасии прекрасный вкус, — отреагировали под постом фолловеры.

Считается, что сама Анастасия Заворотнюк, которую в апреле выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крёкшино.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что актриса находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.

Однако сейчас состояние Заворотнюк улучшилось настолько, что она готова принять участие в ток-шоу на ТВ. Актриса хочет рассказать поклонникам, что с ней случилось, и поведать о суперсовременном лечении, которое ей помогло, писал NEWS.ru.

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