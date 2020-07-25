Дочь больной Анастасии Заворотнюк выложила фото из дома матери

https://static.news.ru/photo/2c88ced0-cf5e-11ea-ba0b-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила в Instagram очередное фото из дома матери. В кадре, помимо самой девушки, виден и интерьер жилища.

На снимке девушка предстала в спортивной одежде. Поклонники предположили, что фото сделано в загородном доме звезды сериала «Моя прекрасная няня», поскольку в квартире Анны пока доделывают ремонт.

Как красиво дома у вашей мамы. Очень милый интерьер. У Анастасии прекрасный вкус, — отреагировали под постом фолловеры.

Считается, что сама Анастасия Заворотнюк, которую в апреле выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крёкшино.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что актриса находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.

Однако сейчас состояние Заворотнюк улучшилось настолько, что она готова принять участие в ток-шоу на ТВ. Актриса хочет рассказать поклонникам, что с ней случилось, и поведать о суперсовременном лечении, которое ей помогло, писал NEWS.ru.