Дочь больной Анастасии Заворотнюк выложила фото из дома матери

Как красиво дома у вашей мамы. Очень милый интерьер. У Анастасии прекрасный вкус, — отреагировали под постом фолловеры.
Считается, что сама Анастасия Заворотнюк, которую в апреле выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крёкшино.
Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что актриса находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.
Однако сейчас состояние Заворотнюк улучшилось настолько, что она готова принять участие в ток-шоу на ТВ. Актриса хочет рассказать поклонникам, что с ней случилось, и поведать о суперсовременном лечении, которое ей помогло, писал NEWS.ru.