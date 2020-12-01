Добрынин из сериала «Сваты» показал жену и детей

https://static.news.ru/photo/a63643d2-33c9-11eb-9f5c-fa163e074e61_660.jpg Николай Добрынин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

На фан-странице звёзд сериала «Сваты» в Instagram появилось новое фото, на котором запечатлён актёр Николай Добрынин вместе со своей женой и детьми.

Так, на представленном снимке Добрынин сидит на диване в окружении супруги Екатерины Комиссаровой, дочки и сына. Известно, что дочке актёра — Нине Добрыниной — в 2020 году исполнилось 12 лет.

Поклонники артиста с восторгом восприняли новое фото. Большинство из них пожелало семье Добрынина счастья и благополучия. Кто-то даже отметил, что супруга актёра «просто само очарование» и «невероятная красотка».

Стоит отметить, что у Добрынина также есть сын Михаил от второй жены Анны Тереховой. В этом году Михаилу исполнилось 33 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Игорь Верник весьма необычным способом поздравил сына Гришу с 18-летием. Известный актёр опубликовал серию забавных снимков с отпрыском, среди которых больше всего привлёк внимание кадр юноши на пилоне.

На фото сын Верника повис на шесте вверх ногами, а на лице его при этом отражается крайнее усердие.